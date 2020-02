È girl-power anche fuori dal set: Cathy Yan e Patty Jenkins si consigliano sulla regia

Quest'anno il volto del DC Extended Universe cambierà radicalmente grazie a due pellicole interamente al femminile: il Birds of Prey di Cathy Yan e la Wonder Woman: 1984 di Patty Jenkins, ma sembra che l'emancipazione femminile vada ben oltre i confini della telecamera, come testimonia lo scambio di consigli tra le due registe.

La regista di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ha risposto poche ore fa ai consigli che la Jenkin le aveva dato durante il periodo di riprese con Gal Gadot:

"[Patty] è fantastica e c'è sempre molto di cui parlare. L'ho chiamata tantissime volte mentre lavorava a Wonder Woman e, nonostante ciò, mi ha dato molti ottimi consigli. È bello che ci sia questa sorta di cameratismo e non solo tra registi donna: anche se non sembra dirigere un film può essere un lavoro molto solitario e isolante. Non ci sono molte donne che dirigono film e quello che stiamo facendo adesso è davvero unico, quindi sono sempre curiosa di confrontarmi con altre professioniste."

Poco dopo la Yan, però, rivela di non aver avuto lo stesso scambio di opinioni con Zack Snyder (Batman vs Superman) o David Ayer (Suicide Squad), ma che ha fatto tesoro delle tecniche e dell'approccio usati da quest'ultimo per il personaggio di Margot Robbie:

"È nel settore da tanto e ha lavorato con attori di ogni genere, quindi ho pensato che la sua tecnica fosse molto interessante"

Birds of Prey è attualmente nelle sale e, se volete commentarlo insieme a noi, passate dalla nostra recensione della pellicola con Harley Quinn ispirata alla New York anni '70 e '80, mentre per altre curiosità vi suggeriamo il recente video di backstage.