Girl from the North Country: il brano di Bob Dylan diventa un film con Chloe Bailey!

"If you're travelin' in the north country fair"...tra qualche tempo potreste incontrare Girl from the North Country, nuovo film con protagonista Chloe Bailey ispirato al leggendario brano folk di Bob Dylan, tratto dall'album 'The Freewheelin' Bob Dylan'.

La Blueprint Pictures (la società dietro Gli spiriti dell'isola)Inisherin”) ha annunciato oggi che Chlöe Bailey, Tosin Cole, Olivia Colman e Woody Harrelson reciteranno in Girl from the North Country, un adattamento dello spettacolo di Broadway vincitore del Tony ispirato alla canzone di Bob Dylan. Il film sarà scritto e diretto da Conor McPherson, che ha firmato il libretto per il musical di Broadway, e prodotto da Graham Broadbent e Pete Czernin della Blueprint Pictures.

Il musical di Broadway, acclamato dalla critica, ha sfortunatamente avuto vita breve sui palcoscenici di New York a causa del COVID, che costrinse lo spettacolo a chiudere i battenti dopo lo straordinario successo ottenuto a Londra a partire dal 2017 e a Toronto nel 2019: la storia è ambientata a Duluth, Minnesota - città natale di Bob Dylan - durante gli anni della Grande Depressione dove, secondo il sinossi ufficiale, "le vite di un gruppo di viaggiatori ribelli si intersecano in una pensione piena di musica, vita e speranza". Lo spettacolo è noto per aver utilizzato diverse tracce del repertorio di Dylan, come "Slow Train” e ”True Love Tends to Forget” e, ovviamente, “Girl from the North Country”) ma al momento non è chiaro quali e quante canzoni saranno incluse nell'adattamento cinematografico.

Per altri contenuti vi segnaliamo gli ultimi aggiornamenti sul film su Bob Dylan di James Mangold, con Timothée Chalamet nei panni del cantautore, oltre alla nostra classifica sui migliori film per celebrare Bob Dylan.

Quali sono le vostre aspettative? Conoscevate il musical Girl from the North Country? Ditecelo nei commenti.