Già girato più di un terzo di The Suicide Squad. James Gunn: 'Controllo creativo totale!'

Stanno procedendo lontano da occhi indiscreti le riprese dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, a quanto pare così alacremente e senza intoppi da essere quasi finite (salvo ulteriori reshoot in seguito), come ha poi rivelato lo stesso regista di Guardiani della Galassia in un recente Q&A via Instagram.

Rivelando di aver quasi completato le riprese, James Gunn ha anche continuato a rispondere alla domande dei fan via social, parlando ad esempio della fase di scrittura, della relazione con il DCEU e di altri dettagli interessanti. In generale, comunque, in una risposta diretta e sincera, Gunn ha spiegato che "gli è stato dato campo libero dove muoversi" per lo sviluppo del film, ma la domanda si riferiva anche al suo lavoro alla Marvel.



Dice Gunn: "Nel primo Guardiani della Galassia, Kevin Feige mi ha chiesto di inserire Thanos e creare una sorta di storia d'origine per le Gemme dell'Infinito. Oltre a questo, non mi è mai stato chiesto di inserire storyline per la continuity né in Vol. 2 ne per il prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3. La DC mi ha invece dato carta bianca, totale campo libero e controllo".



Sulle riprese, infine, spiega più nel dettaglio in risposta a una domanda sulla produzione di The Suicide Squad: "Stiamo continuando a girare, sì. Siamo appena arrivati oltre un terzo delle riprese". Questo dovrebbe significare una fine prevista entro la fine dell'anno.



The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.