Dove è stato girato Il signore degli anelli? Torniamo sul set dei film di Peter Jackson

La mappa della Terra di Mezzo è vasta e stratificata, ma prima della serie tv di Prime Video Gli anelli del potere è stato il regista Peter Jackson a portarla alla vita utilizzando delle vere location del nostro pianeta: a questo proposito, scoprite dove è stato girato Il signore degli anelli.

La saga cinematografica de Il signore degli anelli, composta dai film La compagnia dell'anello, Le due torri e Il ritorno del re, è ancora oggi considerato tra i progetti più grandi e ambiziosi mai intrapresi nella storia del cinema, con un budget complessivo di 281 milioni di dollari e ben otto anni di lavoro per essere realizzato: nello specifico, le riprese di tutti e tre i tre film, organizzate simultaneamente come si trattasse di un unico lungometraggio di nove ore, hanno avuto luogo interamente in Nuova Zelanda, paese natale del regista Peter Jackson.

La trilogia cinematografica de Il signore degli anelli conta ben 150 location reali diverse, che includono le aree di Wellington e Queenstown e numerosi parchi nazionali della Nuova Zelanda. Tra i set più particolari si ricorda quello nella località di Matamata, nell'Isola del Nord, dove fu ricreata la cittadina di Hobbiville, divenuta così famosa che oggi la cittadina neozelandese espone il cartello 'Benvenuti a Hobbiville' all'ingresso dei suoi confini. Non tutti però sono stati contenti: il Dipartimento di Conservazione della Nuova Zelanda infatti all'epoca dei lavori venne pesantemente criticato per aver approvato le riprese di un film così grande all'interno dei parchi nazionali, e in effetti in seguito ad alcune delle scene di battaglia più grandi nel Parco nazionale del Tongariro, hanno sono stati necessari numerosi lavori di restauro nel parco.

