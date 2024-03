Dove è stato girato Road House? Tutte le location del remake con Jake Gyllenhaal

Dove è stato girato Road House? Dopo aver rivisto insieme il finale di Road House, andiamo dietro le quinte del film per scoprire i luoghi che hanno ospitato le riprese del remake di Prime Video con protagonista Jake Gyllenhaal.

Le riprese del film sono iniziate il 23 agosto 2022 nella Repubblica Dominicana e si sono concluse nel novembre dello stesso anno, fatta eccezione per la scena dell'UFC, che invece è stata girata in anticipo nel marzo 2023: la Repubblica Dominicana è stata il fulcro centrale della produzione di Road House, tanto che parlando con The Independent il commissario cinematografico Chad Newman ha spiegato che "il novantanove per cento del film è girato nella Repubblica Dominicana".

Due città della Repubblica Dominicana, come Santo Domingo e Punta Cana, sono state trasformate nelle Florida Keys, ma la città al centro di Road House, ovvero Glass Keys, è una città fittizia (nel film viene detto che si trova vicino a Marathon, in Florida, che invece esiste davvero, così come le Florida Keys). Nel film si può vedere il famoso Seven Mile Bridge, che il protagonista Dalton attraversa a bordo del bus Greyhound, ma nella realtà Gyllenhaal non ha filmato personalmente quella scena.

Tornando alla scena dell'UFC citata in apertura, come detto è stata la prima in assoluto ad essere realizzata, e diversi mesi prima dell'inizio ufficiale delle riprese: questo perché Jake Gyllenhaal e alcuni membri della troupe si sono recati a Las Vegas, Nevada, per le scene di combattimento contro Jax "Jetway" Harris, interpretato dall'ex combattente UFC Jay Hieron: le riprese sono durate un giorno e hanno avuto luogo durante l'evento UFC 285 all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas il 3 marzo 2023, davanti ad una vera folla di fan.

