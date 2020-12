Dove è stato girato Pirati dei Caraibi 4? Dietro le quinte del film con Johnny Depp

Torniamo a parlare di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del Mare di Rob Marshall, quarto capitolo della saga cinematografica Disney con protagonista Johnny Depp nei panni del mitico ed esuberante Jack Sparrow, questa volta per scoprire insieme la storia delle riprese e delle location dietro alla produzione del film.

La cosiddetta "shooting session" di Oltre i confini del mare iniziò nel giugno del 2010, avvalendosi anche della tecnologia IMAX per aumentare l'impatto visivo per il grande pubblico, anche se al tempo si usava molto di più il 3D, oggi invece drasticamente ridotto se non quasi del tutto in disuso (anche se nel film c'è).



Le location scelte, oltre a quelle in studio e dedicate alla ricostruzione di alcune navi come La Perla Nera, furono la Cornovaglia, Los Angeles e le Hawaii. Proprio dallo splendido e paradisiaco arcipelago partì la produzione, così da sfruttare l'estate, per l'esattezza tra le Isole Kaua'i e O'ahu. Da lì si spostarono a Los Angeles e anche presso i Pinewood Studios di Londra.



Curiosità aggiuntiva: verso la fine della riprese, essendo entrata in Gravidanza, Penelope Cruz fu sostituita per alcune ripresa a distanza dalla sorella Monica, praticamente identica a lei.



