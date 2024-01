Dove è stato girato L'ombra del giorno? Tutto sul set del film con Riccardo Scamarcio

Dove è stato girato L'ombra del giorno? Il nuovo film con Riccardo Scamarcio sta sbancando Netflix Italia ed è da giorni il titolo più visto in streaming nel nostro paese, ecco tutto quello che dovete sapere sulla sua produzione.

L'ombra del giorno è stato girato ad Ascoli Piceno, che funge anche da ambientazione della storia: si tratta della città natale del regista Giuseppe Piccioni, che per il suo nuovo film si è affidato alla produzione della società di Riccardo Scamarcio, la Lebowski Srl, e a Rai Cinema, per un'iniziativa sostenuta economicamente anche dal Comune di Ascoli Piceno, dalla Regione Marche e dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Inizialmente fu presa la decisione di girare L'ombra del giorno a Roma, ma il regista, dopo aver mostrato alcune foto dello storico Caffè Meletti a Riccardo Scamarcio, lo convince a spostare l'ambientazione della storia e il set delle riprese lontano dalla capitale. La maggior parte del film è ambientato all'interno del Caffè Meletti, locale storico della città che si affaccia sulla Piazza del Popolo, mentre alcune riprese in esterni hanno luogo in Via delle Stelle e nel giardino del Palazzo Saladini Pilastri, sempre nel centro storico di Ascoli Piceno. La scena del ponte è stata girata sul Ponte Tufillo, mentre la scena finale viene girata nella Riserva Naturale della Sentina, all'altezza della Foce del Tronto.

Curiosamente, in questi giorni Ascoli Piceno è al centro del dibattito sulle origini di Russell Crowe.