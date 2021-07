Dove hanno girato Ladyhawke? I segreti del fantasy di Richard Donner

Oltre ad aver diretto film indimenticabili come I Goonies, Superman e Arma Letale, il compianto Richard Donner ci ha regalato uno dei fantasty più amati di sempre, nonché un cult assoluto del cinema anni '80: Ladyhawke, con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Ma vi siete mai chiesti dove è stata girata la pellicola?

Ambientato in un magico mondo medievale nel XIII secolo, le riprese di Ladyhawke si sono svolte quasi interamente in Italia, per la precisione nelle province di Parma, Piacenza, Cremona e Massa Carrara, nei boschi del Pontremolese, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, a Campo Imperatore (in provincia dell'Aquila), a Pereto (nella Marsica), al Passo Giau (Belluno) e al lago d'Antorno nelle Dolomiti.

Nello specifico, il rifugio del monaco anziano è la Rocca di Calascio, a cui sono state aggiunte le corone alle torri, mentre tra i borghi medievali troviamo Castell'Arquato, Soncino, Vigoleno e il castello di Torrechiara. La scena finale si svolge all'interno della chiesa di San Pietro a Tuscania, e inoltre diverse sequenze sono state girate nella città fantasma di Monterano in provincia di Roma.

Per quanto riguarda il periodo storico, alcune ricerche basate su fatti geografici, storici e astronomici hanno stimato che l'azione del film si svolge presumibilmente nell'Italia del 1386. Per saperne di più, vi lasciamo alle curiosità su Ladyhawke.