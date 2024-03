Dove è stato girato Dune Parte 2 di Denis Villeneuve? Le location del film

Dove è stato girato Dune Parte 2 di Denis Villeneuve? Dopo aver visto quanto dovrà incassare Dune 2 per iniziare a generare profitto, diamo un'occhiata alle vere location del nostro mondo sulle quali sono state costruiti i set del pianeta Arrakis.

Il nuovo film tratto dalla seconda parte del famoso romanzo di fantascienza di Frank Herbert è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e anche in Italia: per la precisione, la produzione ha avuto il via proprio nel nostro paese, che ha ospitato i primi giorni di riprese nel corso del mese di luglio 2022. In quell'occasione, il regista Denis Villeneuve e i suoi collaboratori scelsero la Tomba Brion, complesso funebre a San Vito frazione di Altivole, in provincia di Treviso, per ospitare le scene nella villa della principessa Irulan, interpretata da Florence Pugh.

Successivamente i lavori sono proseguiti a Budapest in Ungheria, che fu anche la sede principale della produzione del primo capitolo uscito di Dune, e si sono poi spostati anche ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, i cui panoramici desertici sono stati ovviamente utilizzati per ricreare il mondo di Arrakis e le sue pericolose e affascinanti dune di sabbia, proprio come accade per il primo film. Le scene romantiche tra i protagonisti Paul Atreides e Chani, interpretati da Timothée Chalamet e Zendaya, sono state realizzate in Giordania, durante la cosiddetta 'ora d'oro': il cast e la avevano a disposizione solo una finestra di un'ora per completare i ciak.

