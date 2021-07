Dove è stato girato Black Widow? Alla scoperta delle location del nuovo film Marvel

Dopo oltre un anno di ritardo causato dalla pandemia, Black Widow è finalmente arrivato nelle sale italiane e in streaming su Disney+, dove sta già ottenendo degli ottimi risultati sia in termini di incassi che di accessi Vip. Ma dove è stata girata la pellicola?

La produzione principale del film si è svolta di base ai PineWood Studios inglese ma, come nella tradizione dei grandi film di spionaggio, anche Black Widow ha portato la propria troupe e il cast in giro per il mondo. Le riprese della scena d'apertura ambientata in Ohio, per esempio, si sono svolte in Georgia, mentre la successiva sequenza che ha luogo in una spiaggia di Cuba ha preso vita nella RAF Upper Heyford dell'Oxfordshire, in Inghilterra, una vecchia base militare della Royal Air Force utilizzata in passato anche da film come Wonder Woman e World War Z.

Tra le altre location troviamo la Norvegia (quando Natasha fugge dall'America), il Marocco (dove incontriamo per la prima volta Yelena) e Budapest, che fa da sfondo all'incontro tra le due "sorelle", ma anche Etyek in Ungheria e Surrey in Inghilterra. Infine, la scena post-credit è stata girata nel Myrtle Hill Cemetery di Rome, in Georgia.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Black Widow.