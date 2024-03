Dove è stato girato Beetlejuice 2? Le location del film di Michael Keaton e Jenna Ortega

Dove è stato girato Beetlejuice 2? Dopo aver parlato del cast completo di Beetlejuice Beetlejuice, torniamo al nuovo film di Tim Burton con protagonisti Michael Keaton e Jenna Ortega per concentrarci sui luoghi che ne hanno ospitato le riprese.

Proprio come il primo film di Beetlejuice, Beetlejuice Beetlejuice (uh-oh, sono tre volte) ha utilizzato delle vere location del Vermont nonostante la storia raccontata sia ambientata nuovamente nel Connecticut, la città immaginaria di Winter River: il film vedrà ancora una volta la presenza dell'iconica casa di proprietà della famiglia Deetz ma anche in questo caso, come fu ai tempi della lavorazione del primo capitolo, la casa non è reale ma un set costruito per la produzione a East Corinth, nel Vermont. Per il sequel, la casa è stata interamente ricreata a partire dai modelli del capitolo degli anni '80.

Un altro luogo famoso che ritorna alla ribalta per Beetlejuice Beetlejuice è la Scuola per ragazze di Miss Shannon frequentata dalla Lydia Deetz di Winona Ryder nel primo film: nella realtà, la scuola è ispirata ad una struttura di East Corinth che un tempo fu la loggia massonica della città. Infine, nel primo trailer di Beetlejuice Beetlejuice si può vedere una scena di matrimonio che coinvolge sia Lydia che Astrid Deetz: è stata girata nell'Hertfordshire, in Inghilterra, con altre sequenze girate a Melrose, nel Massachusetts nel novembre 2023 dopo che la conclusione dello sciopero SAG-AFTRA.

