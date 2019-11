Per girare The Irishman Martin Scorsese ha cercato finanziatori per 10 anni

Dopo l'uscita in alcune selezionate sale cinematografiche, l'ultima fatica di Martin Scorsese, The Irishman, è da pochi giorni disponibile su Netflix. Il film ha avuto una gestazione lunga e complicata, durata dieci anni, durante i quali il mondo del cinema e la fruizione stessa del mezzo sono notevolmente cambiati.

Come scrive The Hollywood Reporter, nel 2013 Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci incontrarono in una saletta del Tribeca Grill di New York alcuni finanziatori del film. All'epoca, Scorsese era al lavoro su The Irishman già da quattro anni, e ce ne sarebbero voluti altri sei perché il film vedesse la luce.

Al Pacino aveva iniziato a leggere il libro di Charles Brandt da cui è tratto il film già nel 2007, come lavoro di ricerca per un film Paramount su un sicario in pensione. Il regista sarebbe stato proprio Scorsese, che sognava da tempo di lavorare con Al Pacino. Il film saltò perché non fu trovato un accordo, ma da lì nacque l'idea di adattare proprio L'Irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa.

Un regista tra i più illustri della storia del cinema, e un cast stellare, non avrebbero dovuto avere problemi nel trovare una produzione, ma quelli erano anni di cambiamenti nell'industria filmica, orientata sempre più verso i franchise, e il budget iniziale richiesto da Scorsese (175 milioni di dollari) era ritenuto eccessivo.

Dopo anni di tentativi falliti e su richiesta del manager di Scorsese, Rick Yorn, il regista e De Niro inviarono la sceneggiatura al capo dei contenuti di Netflix, Ted Sarandos, nel novembre 2016. Netflix stava cercando di affermarsi come una casa per grandi registi di tendoni ed era disposta a pagare. Dieci mesi dopo, The Irishman ha iniziato la produzione a New York, con riprese durate 108 giorni, oltre 160 location e 28 set costruiti, un cast che include 200 personaggi e una durata di quattro ore.