Girare il duello con Kylo Ren in Episodio IX è stato massacrante per Daisy Ridley

Le riprese di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembrerebbero esser state particolarmente impegnative per gli attori protagonisti, anche dal punto di vista dello sforzo puramente fisico: una scena, in particolare, pare abbia messo a dura prova la resistenza di Daisy Ridley e Adam Driver.

Si tratta, nello specifico, di quella che sarà con ogni probabilità la sequenza culminante non solo di Episodio IX, ma dell'intera trilogia: parliamo, come molti di voi avranno già intuito, del duello a colpi di spada laser tra Rey e Kylo Ren.

Durante un'intervista rilasciata a Marie Claire, infatti, Daisy Ridley si è detta felicissima del fatto che le spade laser utilizzate stavolta fossero decisamente più leggere di quelle utilizzate in precedenza: in caso contrario, secondo l'attrice, sarebbe stato praticamente impossibile girare. "È davvero epico" ha comunque confermato Ridley riferendosi allo scontro con il Kylo Ren di Adam Driver; l'interprete di Rey ha poi raccontato di essersi rimpinzata di sandwich banana e burro d'arachidi per avere le forze necessarie a sostenere i ritmi imposti dalla battaglia.

Sempre Daisy Ridley ha recentemente parlato di una scena che, a suo dire, avrebbe fatto venire i brividi a tutta la troupe; le parole dell'attrice fanno seguito a quelle di J. J. Abrams, che ha assicurato di non aver voluto andare sul sicuro per questo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.