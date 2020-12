Giovanni Veronesi su De Niro: 'Gli chiesi chi fosse più bravo tra lui, Pacino e Hoffman'

Le collaborazioni con dei veri e propri mostri sacri non sono certo mancate a Giovanni Veronesi nel corso della sua carriera: il regista di Tutti per 1 - 1 per Tutti ha avuto modo negli anni di interagire con totem come David Bowie, Harvey Keitel ma soprattutto, durante le riprese di Manuale d'Amore 3, con Robert De Niro.

Proprio con la star di C'era una Volta in America il regista strinse un ottimo rapporto durante il tempo trascorso insieme sul set, almeno stando a quanto raccontato da Veronesi nel corso di un'intervista rilasciata a QN - Quotidiano Nazionale.

Nonostante fosse troppo timido per entrare in confidenza con un David Bowie, infatti, il nostro non ebbe problemi ad entrare nelle simpatie di Bob, a cui pose anche un paio di domande "scomode": "A De Niro invece chiesi di tutto. Dopo il terzo vodka tonic rispondeva a tutto. Gli domandai anche chi, secondo lui, era il più bravo: Al Pacino, Dustin Hoffman o lui stesso. Mi disse: 'Caro Joe Wany, dipende dal personaggio. Se uno è bassino, è più bravo Dustin Hoffman. Se è di altezza media, è più bravo Al Pacino. Se è piuttosto alto, sono più bravo io'".

Veronesi, inoltre, chiese all'attore anche il motivo che lo spinse ad accettare un ruolo rischioso come quello del protagonista di Toro Scatenato. La risposta? "Ma perché altrimenti lo avrebbe fatto Al Pacino", naturalmente!