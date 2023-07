Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo denuncia le buche di Milano: il video è esilarante

Giovanni Storti ha abituato i propri follower sui social a splendidi video nei quali sfodera la propria passione per la natura. Nelle ultime ore l'attore è tornato in via Bramante a Milano per segnalare le buche ancora presenti intorno ai binari del tram, punzecchiando l'amministrazione comunale con la sua inconfondibile ironia.

Con abbigliamento sportivo, corda e annesso caschetto, Giovanni - sul nostro sito potete recuperare la recensione di Il grande giorno, l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo - si è rivolto ai propri fan, anche a quelli nerazzurri, con il riferimento alla vicenda di calciomercato intorno a Romelu Lukaku:"Siamo qua ancora davanti le buche di via Bramante che sono diventate esagerate, pensate, c'è dentro un mio amico speleologo, è riuscito ad entrare. Ma abbiamo trovato una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio, e poi abbiamo trovato anche Lukaku, è per quello che non rispondeva al telefono, perché è dentro lì. Allora Piero vieni su" ha scherzato il comico, per poi farsi rimarcare:"Cioè, fate qualcosa, possiamo tenere queste buche? Sennò prima o poi va dentro il tram, sparisce il tram. Amministrazione, su fate qualcosa! Allora, Piero, cosa c'è ancora? Chi? Un vigile? Portalo su dai. Un saluto, sta arrivando il traffico".



Non è la prima volta che Giovanni tira il colletto all'amministrazione comunale di Milano guidata dal sindaco Beppe Sala, proprio a causa di alcune zone della città che avrebbero bisogno di interventi adeguati per poter evitare problematiche ai cittadini che vi transitano.



Nel 2020 Giovanni, un habitué delle Prealpi, aveva pubblicato un video sulla pagina di Aldo, Giovanni e Giacomo con una battuta semiseria sul monte Resegone intorno a Lecco.