Giovanna Mezzogiorno compie 49 anni: 'Sono ingrassata e il cinema mi ha esclusa'

C'è stato un momento in cui Giovanna Mezzogiorno sembrava avere tutte le carte in regola per diventare la ragazza d'oro del cinema italiano: critica e pubblico erano concordi nel tributarle i giusti applausi a ogni nuova uscita, almeno fino al momento in cui la star de L'Ultimo Bacio non sembrò uscire dai radar delle grandi produzioni.

Una situazione che l'attrice che oggi spegne 49 candeline attribuisce al cambiamento del suo fisico, come spiegato in occasione della presentazione del suo cortometraggio Unfitting: "Volevo raccontare la mia storia che somiglia a quella di tante altre donne penalizzate perché non sono fisicamente perfette. Io, che ho quasi 50 anni, sono stata molto male. Ma per una ragazza questo tipo di pressione può essere devastante" ha spiegato Mezzogiorno.

L'attrice che colpì Stefano Accorsi con una vera coltellata ha proseguito: "Mi sono lasciata condizionare dal mio ambiente, dalla società. Stavo impazzendo. Così ho intrapreso un dimagrimento violento che ha avuto gravi conseguenze sulla salute. È stata una debolezza di cui mi pento. Alla fine ce l’hanno fatta a farmi perdere venti chili, ma a che prezzo... [...] Nemmeno quell’attore che consideravo un fratello ma è sparito nel nulla quando il cinema ha iniziato a tagliarmi fuori e a ricamare leggende infondate su di me: è malata, non tornerà mai più in forma...".

Infine una stoccata alle colleghe: "Le donne sono state molto più crudeli degli uomini. La solidarietà femminile non esiste. È uno slogan di cui ci si riempie la bocca perché fa figo, si sbandiera perché richiama l’aria del tempo".