Giovani Streghe: anche Michelle Monaghan entra nel cast del remake

Secondo quanto riportato da Deadline, Michelle Monaghan si sarebbe unita al cast di The Craft, il remake del cult anni '90 Giovani Streghe prodotto da Sony e Blumhouse e in arrivo nelle sale il prossimo anno.

L'attrice americana, nota per la sua partecipazione al franchise di Mission: Impossible (è apparsa negli ultimi tre film della saga con Tom Cruise) e al fantascientifico Source Code di Duncan Jones, sarà impegnata nel biopic Spinning Gold con Samuel L. Jackson e Neil Patrick Harris.

La Monaghan va così ad aggiungersi ai membri già confermati del cast, ovvero Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine e David Duchovny. A scrivere la sceneggiatura e dirigere il progetto è stata chiamata Zoe Lister-Jones (Band Aid). Stando invece a quanto aveva rivelato l'Hollywood Reporter, il nuovo Giovani Streghe seguirà la storia di Hannah, un'adolescente che si sente emarginata a scuola e nella vita finché non diventa amica di tre giovani donne che la incoraggiano a unirsi a loro nella sperimentazione e pratica della stregoneria. Il gruppo scatena così un potere che sembra porre fine a ogni loro problema, questo finché non inizia a consumarle lentamente, con conseguenze tragiche e impreviste.

Oltre a rappresentare un remake, il Giovani Streghe della Lister-Jones dovrebbe essere anche forte della tematica dell'empowerment femminile, analizzato sotto la buona e la cattiva luce. Il regista del film originale, Andrew Fleming, figurerà nel progetto come produttore esecutivo, per un inizio riprese previsto già per il mese prossimo. Sarà interessante capire come si muoverà nella modernità questo Giovani Streghe, sperando possa risultare almeno un buon prodotto di genere, anche se sotto le mani della Blumhouse i dubbi sono pochi.

Il prossimo film prodotto dalla Blumhouse in arrivo nelle nostre sale sarà Sweetheart, survival horror diretto da J.D. Dillard con protagonista Kiersey Clemons; l'ultima apparizione al cinema per Duchovny, invece, risale al 2013, con il film Louder than Words, mentre sul piccolo schermo la sua ultima fatica è stata il revival di Twin Peaks in cui ha ripreso i panni dell'agente FBI Denise Bryson.