Giovani Streghe: emergono potenziali dettagli sulla produzione del reboot

Qualche tempo fa, fu annunciata la produzione di un nuovo capitolo di Giovani Streghe, sviluppato da Sony Pictures, che avrebbe rappresentato un nuovo inizio per il film cult del 1996. Da allora, sono passati diversi anni, e sembra che il progetto sia destinato a tornare in vita, con un'altra importante major alle spalle!

I primi, presunti dettagli ufficiali della produzione provengono da Production Weekly, che nelle scorse ore ha aggiornato il proprio database con diverse informazioni circa l'avvio dei lavori per questo nuovo lungometraggio.

Nello specifico, il sito riporta alcuni dettagli legati agli aspetti prevalentemente tecnici del progetto, così come una prima, breve sinossi. Come accennato nel titolo, il film verrà sviluppato da Blumhouse Productions, la major che, specie negli ultimi anni, ci ha regalato alcuni dei film horror più spaventosi e commercialmente di successo del panorama cinematografico odierno: vi basti pensare alla saga di Insidious, così come a Split, Scappa - Get Out e ad Auguri per la Tua Morte.

Ad affiancare Jason Blum, in veste di produttori, troveremo quindi Doug Wick e Lucy Fisher (entrambi coinvolti nella produzione del franchise cinematografico di Divergent, con protagonista Shailene Woodley). Alla sceneggiatura, troveremo il duo composto da Daniel Casey e Zoe Lister-Jones, i quali hanno lavorato, rispettivamente, agli script di Fast & Furious 9 e di Band Aid. Ed è proprio la stessa Lister-Jones che, sempre secondo le informazioni riportate dal sito, sarebbe stata scelta dalla major per occuparsi della regia del progetto, reboot totale del film del 1996.

La trama del lungometraggio, invece, recita quanto segue:

"Alle prese con i primi giorni presso una nuova scuola, Hannah fa amicizia con Tabby, Lourdes e Frankly arrivando, in poco tempo, a diventare il quarto membro della loro combriccola. Presto, la ragazza si renderà conto di aver portato con sé un potere grandioso all'interno del quartetto."

Le riprese del film, stando alle indiscrezioni, partiranno il prossimo luglio. Tempo fa, Angelina Jolie dichiarò che, in passato, avrebbe dovuto recitare nel film cult originale, salvo poi rinunciarvi in favore dell'attrice Neve Campbell.

E voi, avete qualche aspettativa in merito a questo nuovo progetto?