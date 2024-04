Il consiglio ai giovani registi di James Cameron? 'Prendete una videocamera e girate'

Autore di alcuni dei film che hanno incassato di più nella Storia del Cinema, James Cameron non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda la sua commistione totale con la Settima Arte. Ma quali sono i suoi consigli per chi vuole fare il regista?

"Sii un regista. Prendi una macchina da presa, gira qualcosa, non importa quanto piccolo, dozzinale, non importa se i tuoi amici o tua sorella sono gli attori: mettici il tuo nome come regista". È molto chiaro l'intento delle parole di James Cameron, consigli dati durante un'intervista passata.

Il regista di Terminator, Titanic e Avatar dice infatti di cominciare in piccolo, anche piccolissimo, ma di cominciare da qualche parte, lasciando il tuo nome scritto, così da "diventare" un regista.

"Poi comincia la parte difficile, perché devi iniziare a rinnegare tutte le altre opzioni. Non puoi tenere un piede in un lavoro e uno in quello da regista. Questo è un mestiere totale che ti 'consuma' completamente. Perché sei in competizione con persone che hanno fatto la tua stessa scelta, e stai gareggiando per le stesse risorse, come se fosse una grande catena alimentare. Perciò se non ci metti lo stesso impegno e sacrificio non sarai nemmeno nella competizione".

Una visione abbastanza cruda ma realistica del mestiere di regista, simile per alcuni tratti ai consigli di Christopher Nolan per i giovani filmmaker.

E voi siete d'accordo con James Cameron oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a tutti i prossimi film di James Cameron.

