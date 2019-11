Il giovane protagonista di Young Sheldon protesta al fianco di Jane Fonda

Nonostante i numerosi arresti, proseguono le proteste della leggendaria Jane Fonda per chiedere un'azione del Congresso nei confronti dei cambiamenti climatici, e questa volta ha avuto anche il supporto del giovane Iain Armitage.

L'interprete di Sheldon Cooper nella serie spin-off di The Big Bang Theory, Young Sheldon, ha infatti postato su Twitter una foto in cui protesta a Washington al fianco dell'attrice premio Oscar. La giovane star ha preso parte all'ormai consueto Fire Drill Fridays, il movimento promosso dalla Fonda per protestare ogni venerdì davanti al Campidoglio.

Armitage e la Fonda sono apparsi insieme sul grande schermo in Le nostre anime di notte, film del 2017 in cui ha recitato anche Robert Redford. Ma Armitage non è l'unico collega ad aver raggiunto l'attrice nelle proteste: in questi giorni ha partecipato alla marcia anche Paul Scheer (The Good Place), che ha finito per essere arrestato insieme ad altre 37 persone durante il corso della settimana.

Nel frattempo prosegue la programmazione di Young Sheldon, che ha sostituito The Big Bang Theory nel palinsesto di CBS. Il prossimo 5 dicembre andrà in onda il quinto episodio della terza stagione. Nel frattempo il network rischia di essere multato per $272.000 a causa di un effetto sonoro utilizzato durante la seconda stagione, in quanto troppo simile a quello previsto per le reali emergenze.