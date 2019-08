Il giovane Michael Douglas di Avengers: Endgame è basato su un famoso progetto dell'attore

Nel corso di una recente intervista per la promozione dell'home-video di Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno spiegato che l'Hank Pym anni '70 visto nel film è basato su un celebre progetto della carriera del suo interprete, Michael Douglas.

Se volete provare ad indovinare, prendetevi qualche secondo prima di proseguire nella lettura. Pronti? Okay, leggete le dichiarazioni dei Russo e poi diteci nei commenti quanto ci siete andati vicini.

"Ora, naturalmente questo sarebbe stato impossibile quindici anni fa, ma questo Michael Douglas è il Michael Douglas de Le Strade di San Francisco" ha rivelato Joe Russo nella traccia audio con i commenti degli autori durante la scena in cui Captain America e Iron Man tornano indietro nel tempo fino ad arrivare alla base SHIELD del New Jersey degli anni '70.

Per chi non lo sapesse, Le Strade di San Francisco è una serie televisiva di genere poliziesco trasmessa dalla ABC per cinque stagioni tra il 1972 e il 1977: la storia racconta di un poliziotto veterano e tradizionalista, interpretato da Karl Malden, che viene affiancato da un collega giovane e senza esperienza, un Michael Douglas appena trentenne.

