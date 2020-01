La giovane Mckenna Grace a bordo della Ecto-1 nella nuova immagine di Ghostbusters: Legacy

Dopo aver visto i nuovi protagonisti in azione nel primo trailer di Ghostbusters: Legacy, il nuovo capitolo degli acchiappafantasmi torna a mostrarsi con una nuova immagine ufficiale pubblicata nell'anteprima di USA Today per il 2020.

La foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, vede la giovane Phoebe (Mckenna Grace) a bordo della Ecto-1 con indosso l'attrezzatura da Ghostbuster, mentre il fratello Trevor è alla guida della leggendaria automobile.

Sequel dei due capitoli diretti da Ivan Reitman, il film (conosciuto in originale come Ghostbusters: Afterlife) segue una madre single (Carrie Coon) e i suoi due figli mentre scoprono la propria connessione con il mondo dei Ghostbusters "al centro di un grande mistero che si riconnette ai film originali" ha confermato il regista Jason Reitman. "Da qualcuno cresciuto da fan del Ghostbuster originale, ho sempre visto il film del 1983 come un'autentica avventura dall'alta posta in gioco."

Legacy vedrà il ritorno dei membri storici del cast, tra cui Bill Murray e Dan Aykroyd, ma la Ecto-1 originale rimarrà al sicuro negli studi di Sony. "Volevamo preservarla per la storia del cinema" ha rivelato Reitman, che per il sequel ha fatto riprodurre un esatto modello della Cadillac del 1959.

Il film, lo ricordiamo debutterà nelle sale americane il prossimo 10 luglio, mentre per l'Italia è ancora indicato un più generico "estate 2020". Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra analisi del trailer di Ghostbusters: Legacy.