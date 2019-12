Nel Giorno del Ringraziamento, Simu Liu dice grazie per il ruolo di Shang-Chi nel MCU

Prima dell'inizio delle festività Natalizie, che cominceranno ufficialmente dopo l'8 dicembre, in America giovedì 27 c'è stata la Festa del Ringraziamento, motivo che ha spinto diverse celebrità a intervenire via social per rendere grazie a qualcosa in particolare, esattamente come fatto dall'ormai amato Simu Liu.

L'attore - ormai lo saprete - è stato annunciato lo scorso agosto come protagonista dell'attesissimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, adattamento cinematografico del fumetto e del personaggio Marvel Studios che sarà scritto e diretto da Destin Daniel Cretton (Just Mercy). Da allora, Liu è più e più volte intervenuto via Twitter per difendere i cinecomic dalle parole di Scorsese o dire la sua sulla possibilità di partecipare a un evento tanto grande come quello del Marvel Cinematic Universe, a giovedì 27 l'attore ha voluto rendere grazie proprio a Kevin Feige e ai Marvel Studios per aver ottenuto il ruolo di Shang-Chi.



Ha scritto l'attore via social: "Buona giornata del tacchino a tutti! Sono davvero grato per tutte le cose fantastiche successe quest'anno e anche per il supporto di queste leggende". Si riferisce ai personaggi che sono con lui sul palco nella foto, esattamente il regista Destin Daniel Cretton e Kevin Feige, sorridenti e felici.



Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vedrà nel cast anche Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung (Il Mandarino) e Calvin Chen, per un'uscita prevista nelle sale il 12 febbraio 2021. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo allo speciale su Shang-Chi.