Una giornata agli Universal Studios per Cassie Lang e Morgan Stark

Tra due giovanissime attrici del cast di Avengers: Endgame, Lexi Rabe ed Emma Fuhrmann, si è creata sul set una particolare amicizia che va al di là del film. Le due ragazzine, che interpretano rispettivamente Morgan Stark e Cassie Lang, hanno recentemente trascorso una giornata agli Universal Studios.

Emma e Lexi sembrano essersi divertite un mondo e hanno postato alcune foto della giornata sui rispettivi account Instagram.

"Guarda papà, i ragazzi stanno bene. Appuntamento di gioco agli Universal Studios" ha scritto Emma Fuhrmann, che interpreta la figlia di Scott Lang dopo aver sostituito Abby Ryder Fortson nel Marvel Cinematic Universe. In una delle foto si nota anche un riferimento ad Ant-Man, dal momento che indossa una t-shirt della Pym Technologies.

"Che divertimento! Non vedo l'ora di rivederti la prossima volta!" ha commentato la piccola Lexi Rabe.

La baby attrice, che nel MCU è figlia di Tony Stark e Pepper Potts, aveva condiviso nei giorni scorsi una foto in cui è vestita come la "mamma" Gwyneth Paltrow. Anche lei ha pubblicato foto della giornata con l'amica e collega, corredate dalla didascalia: "Agli Universal Studios con la mia guida turistica. Che divertimento in questo fantastico viaggio!"

La foto è stata condivisa anche su Reddit nel canale dedicato alla Marvel, scatenando i commenti dei fan che sperano di vedere le due ragazzine ancora a lungo nel futuro del MCU.

"Sul serio. Sarò inc****to se non vedrò Morgan Stark portare avanti l'eredità tra 10 anni" ha scritto per esempio l'utente Stopher, mentre astrakhan42 vedrebbe bene "Cassie che fa da babysitter a Morgan nel MCU".

Nei prossimi mesi, intanto, ci sarà un episodio dei Simpson a tema Avengers.