Giornata della Terra 2024 su Disney+: scoprite il nuovo film Tiger con Priyanka Chopra

Per l'occasione, la piattaforma di streaming on demand ha annunciato il nuovo film Disneynature Tiger, che farà il suo debutto il 22 aprile proprio in occasione della Giornata della Terra, esattamente 15 anni dopo l'uscita di Earth, il primo film del brand. È stato inoltre annunciato che Priyanka Chopra Jonas sarà la voce narrante di questa avvincente storia che racconterà l’animale più venerato e carismatico del nostro pianeta, la tigre, invitando gli spettatori ad immergersi nel viaggio di Ambar, una giovane tigre che cresce i suoi cuccioli nelle incantevoli foreste dell'India.

"È meraviglioso poter far parte di qualcosa di così speciale e raccontare la storia di questo magnifico animale che proviene dal mio Paese: sono stata molto onorata", ha dichiarato Priyanka Chopra Jonas. "Ho sempre amato le tigri e sento un forte legame con le femmine di questa specie: mi sento molto protettiva nei confronti della mia famiglia. Il viaggio di Ambar è qualcosa in cui credo che ogni mamma possa immedesimarsi".

Nel film, i cuccioli – curiosi, sconclusionati e a volte un po' maldestri – hanno molto da imparare dalla loro esperta madre, che farà tutto il possibile per tenerli al sicuro da pitoni, orsi e altre tigri. Diretto da Mark Linfield, co-diretto da Vanessa Berlowitz e Rob Sullivan e prodotto da Linfield, Berlowitz e Roy Conli, Tiger è il risultato di 1.500 giorni di riprese, e combinerà azione e momenti straordinariamente intimi.

