Giornata della Memoria: su Sky tanti film e serie tv sulle vittime della Shoah

In occasione della Giornata della Memoria 2023, i canali di Sky propongono una serie di contenuti e appuntamenti per non dimenticare, e una collezione dedicata disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Su Sky Documentaries il 27 gennaio alle 21.15 sarà proposto EREDI DELLA SHOAH, suggestivo documentario Sky Original in due episodi, un viaggio da Tel Aviv all'Italia per indagare perché dopo 80 anni la Shoah è ancora attuale e come condiziona il nostro presente. Sempre su Sky Documentaries alle 19.45 ci sarà BORIS PAHOR – L’UOMO CHE HA VISTO TROPPO, toccante documentario che racconta la storia dell’Olocausto attraverso gli occhi e le parole di Boris Pahor, scrittore sloveno inviato ai campi di concentramento per aver preso parte alla resistenza slovena, dopo aver combattuto con l'esercito italiano fino alla sua resa nel 1943.

Su Sky Cinema da lunedì 23 a domenica 29 gennaio il canale Sky Cinema Collection sarà dedicato alla Settimana della Memoria, con una programmazione commemorativa di oltre 20 film che hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei. Tra le pellicole previste anche due titoli in prima tv: mercoledì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Collection – Settimana della Memoria sarà proposto HARRY HAFT: STORIA DI UN SOPRAVVISSUTO, diretto da Barry Levinson, che racconta l’emozionante storia vera dell’ex pugile professionista Harry Haft, interpretato da Ben Foster. Con lui nel cast anche Vicky Krieps, Peter Sarsgaard, John Leguizamo e Danny DeVito, mentre venerdì 27 gennaio alle 21.15, sempre su Sky Cinema Collection – Settimana della Memoria sarà invece la volta di ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO, in cui il regista e sceneggiatore israeliano Ari Folman ripercorre la triste vicenda di Anna Frank con un film animato, presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2021 (qui il trailer di Anna Frank e il diario segreto).

Il canale proporrà, tra gli altri, anche ADDIO, SIGNOR HAFFMANN con Daniel Auteuil nei panni di un gioielliere ebreo che, per nascondersi, si fa aiutare da un suo dipendente; IL RE DEGLI SCACCHI, film sull’occupazione nazista in Austria; SCHINDLER'S LIST, capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oscar Schindler, interpretato da Liam Neeson e Ralph Fiennes (qui le migliori interpretazioni di Ralph Fiennes); IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, film tratto dal best-seller di John Boyne; UN SACCHETTO DI BIGLIE, pellicola tratta dal romanzo di Joseph Joffo, il commovente LA CHIAVE DI SARA con Kristin Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; e THE EICHMANN SHOW - IL PROCESSO DEL SECOLO, che ripercorre uno dei più importanti eventi televisivi del secolo scorso: il processo contro il gerarca nazista Adolf Eichmann avvenuto nel 1961. Inoltre, alle 23 di venerdì 27 riproporrà il documentario Sky Original EREDI DELLA SHOAH.

Conoscete i titoli citati nell'articolo? Li recupererete su Sky? Ditecelo nei commenti!