Giornata del gatto: nell'esilarante trailer di Top Gun un micio sostituisce Maverick!

In onore della Giornata del Gatto Nero (17 Novembre), non potevamo non segnalarvi l'ultimo spassosissimo video realizzato da OwlKitty. Non è la prima volta che la gattina si spaccia come diva hollywoodiana, o come la regina delle scimmie nel trailer di OwlKitty di Godzilla vs Kong. Questa volta però la nostra micia si è superata.

OwlKitty dimostra coraggio da leoni nel trailer di Top Gun: Maverick che la vede protagonista, insieme a Tom Cruise, di stunt decisamente mortali secondo l'astrofisico Tyson. Ma non preoccupatevi, la gattina indossava sempre e rigorosamente l'elmetto (e, per non farsi mancare nulla, l'elmo è anche personalizzato con il suo nome).

A parte gli scherzi, è incredibile quanto il video sia realistico. Il padrone nonché videomaker del canale si è dato decisamente da fare. Lo dimostra anche un video pubblicato qualche giorno fa sul dietro-le-quinte di "Top Gun with a cat". La sfida più grande nella realizzazione di quest'ultimo sembrano essere state le "scene in aereo" di Top Gun, e di conseguenza far indossare l'elmetto alla micia: se ve lo state chiedendo, no, la gatta NON ha indossato effettivamente un casco. L'elmo è infatti stato realizzato interamente in 3D, il che conferma di nuovo la grandissima bravura e competenza della mente dietro questo capolavoro.