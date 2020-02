Un giornalista definisce Birds of Prey un film Marvel: ecco la reazione di Margot Robbie

Nel corso di una recente intervista con Good Morning America Margot Robbie, in compagnia di alcuni membri del cast di Birds of Prey, è stata intervistata in diretta dal giornalista Michael Strahan.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, però, ad un certo punto Strahan va in totale confusione e definisce il nuovo cinecomic DC Films un film del Marvel Universe: tutta l'eleganza della reazione della Robbie si riassume nel sorriso lievemente imbarazzato con cui soprassiede, lasciando che sia Jurnee Smollett-Bell a correggere l'errore, scatenando le risate di colleghe e pubblico.

Sebbene la Robbie abbia interpretato Harley Quinn davanti alla cinepresa, com'è noto questo progetto è praticamente un suo figlio legittimo: l'attrice lo ha realizzato partendo da una sua idea originale, e lo ha prodotto in prima persona badando anche a diversi aspetti nel dietro le quinte (praticamente un approccio opposto a quello del Marvel Cinematic Universe, soprasseduto da Kevin Feige), quindi una eventuale reazione piccata in questo senso sarebbe stata del tutto comprensibile. Così, però, non è stato ... per lo meno non in diretta tv.

Ricordiamo che l'attrice, prima di eventuali sequel di Birds of Prey, tornerà ad indossare i panni di Harley Quinn anche in The Suicide Squad di James Gunn, in uscita ad agosto 2021. Per altri approfondimenti scoprite come Birds of Prey ha posto le basi per il film di Gunn e recuperate il nostro speciale sul ruolo della donna nel cinema di oggi.