Giorgio Tirabassi colpito da un infarto alla presentazione del suo film

Secondo quanto riportato Ansa, Giorgio Tirabassi è stato colpito da un malor e mentre si trovava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, per la presentazione de Il grande salto, film che firmerà il suo esordio dietro la macchina da presa.

L'attore, soccorso dai medici presenti all'evento, è stato trasportato all'ospedale di Avezzano e operato d'urgenza: stando alle fonti sanitarie citate dal Corriere della sera, la situazione è ora sotto controllo e Tirabassi non è in pericolo di vita.

Conosciuto principalmente per il ruolo dell'Ispettore Roberto Ardenzi in Distretto di polizia, l'attore ha anche vestito i panni di Paolo Borsellino nell'omonimo film televisivo e quelli del professore Antonio Cicerino nella serie I liceali. Per quanto riguarda la sua carriera sul grande schermo, invece, Tirabassi ha recitato per registi quali Dino Risi (Scemo di guerra), Ettore Scola (La cena), Francesca Archibugi (Verso sera) e Carlo Mazzacurati (Un'altra vita).

Ne Il grande salto Tirabassi tornerà a recitare al fianco di Ricky Memphis, con il quale ha partecipato a Distretto della polizia. I due interpretano una coppia di ladri amici che spera di fare il grande colpo che possa dare una svolta alle loro vita. "Siamo cresciuti ridendo con Alberto Sordi, Monicelli, Risi. Era inevitabile, penso, ritrovarli in qualche modo ora che sono regista" ha spiegato l'attore.