Giorgio Chiellini, dalla Juventus a Tom Cruise: il capitano vola con Top Gun Maverick

Dopo le anteprime nazionali di sabato 21 e domenica 22, Top Gun Maverick arriverà al cinema da domani 25 maggio e lo farà con un testimonial d'eccezione: l'ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini.

Dopo la sua ultima partita in bianconero all’Allianz Stadium di Torino, Giorgio Chiellini ha salutato i suoi tifosi e la Juventus, squadra che ha guidato per tanti anni con fedeltà, confessando: “Il viaggio non finisce qui. Non so ancora che cosa mi aspetti dopo, ma saranno un altro tempo e un'altra storia”. Così ha già ripreso il viaggio, ma letteralmente: in occasione dell’uscita in sala di Top Gun Maverick, infatti, il calciatore si è reso protagonista di “una nuova partita” in alta quota perché è lui il simbolo perfetto del 'Best of the Best', a cui solo i più coraggiosi piloti della Top Gun possono aspirare.

Il campione d’Europa Giorgio Chiellini racconta in un video promozionale il valore insostituibile della costanza nell’affrontare sfide insormontabili. Lui e Maverick parlano alle nuove generazioni, entrambi convinti che alla base del desiderio di farcela ci sia la caparbietà, non importa se sei calciatore o allenatore, pilota o istruttore: “Non pensare, agisci!”.

