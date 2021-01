Giorgio Cantarini, da La Vita è Bella alla pandemia: ora traccia i contatti dei positivi

Ne è passata di acqua sotto i ponti dai tempi del trionfo de La Vita è Bella: era il 1997 quando il film di Roberto Benigni esordì in sala involandosi verso l'Oscar come Miglior film straniero. Tra i suoi protagonisti, a conquistare il cuore degli spettatori di tutto il mondo fu inevitabilmente il viso innocente del piccolo Giosuè.

Di tempo, dicevamo, ne è passato anche per Giorgio Cantarini, che nel film diede volto proprio al figlio del Guido interpretato da Roberto Benigni: l'attore oggi ha 29 anni e, dopo una vita trascorsa in America nel tentativo di maturare come artista, è stato inevitabilmente travolto dalla pandemia come tanti suoi colleghi.

Con il settore dello spettacolo messo in ginocchio dall'emergenza COVID, Cantarini ha dunque deciso di tornare almeno momentaneamente in Italia e rendersi utile alla causa: insieme al fratello Lorenzo, chitarrista dei Dear Jack, l'attore ha infatti risposto ad un bando della Protezione Civile e, attualmente, è impegnato nel tracciamento dei positivi al coronavirus presso un call center anti-COVID a Viterbo.

Il nostro sarà impegnato per 35 ore settimanali fino ad aprile, quando, si spera, la situazione gli permetterà di tornare alle sue consuete occupazioni. Tornando a parlare di cinema, intanto, a chi volesse dedicare un rewatch al grande successo di Benigni ricordiamo che La Vita è Bella è disponibile nel catalogo Disney+.