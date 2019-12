La gioia di Steve e Peggy nella nuova foto ufficiale di Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è disponibile per l'home video da diverso tempo, ma per chi non avesse avuto ancora occasione di rivedere il film dei Fratelli Russo è arrivata una bella sorpresa: grazie ad uno speciale di Variety su Captain America, i Marvel Studios hanno infatti pubblicato un'immagine ufficiale del toccante finale con Steve e Peggy.

La foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, mostra il momento in cui Cap, rimasto nel "passato" dopo aver riconsegnato le Gemme dell'Infinito, decide di restare indietro per vivere la vita che ha sempre desiderato al fianco di Peggy Carter, quando i due ballano sulle note di 'It's Been a Long Time" di Harry James.

"Mi mancherà molto Cap. Lo amo" ha detto Evans parlando con Variety. "Non c'è altro modo per dirlo. Cerchi sempre di avere un legame profondo con tutti i ruoli che interpreti. Mi piacerebbe pensare che avrò connessioni più significative nei ruoli che sceglierò in futuro, ma dubito che troverò un personaggio con l'improntate culturale pop di Captain America, o degli Avengers."

Il viaggio di Cap nel Marvel Cinematic Universe si è concluso con Avengers: Endgame, ma l'amico Sam Wilson è pronto a raccogliere la sua eredità - dopo che Steve gli ha consegnato l'iconico scudo proprio sul finale del film - in The Falcon and the Winter Soldier, la serie Disney+ in arrivo nel 2020. Qui trovate gli altri progetti in arrivo per la Fase 4 del MCU.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale sull'Infinity Saga di Captain America.