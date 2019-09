La gioia dei fan di Spider-Man spiegata con una scena di Avengers: Endgame

L'accordo tra Sony e Disney per lo sfruttamento dei diritti sull'utilizzo di Spider-Man è stato qualcosa di molto simile ad un doloroso travaglio lungo tre mesi: tutto è bene quel che finisce bene ovviamente, ma mai come in questo caso pazienza e sentimenti dei fan Marvel sono stati messi davvero a dura prova.

Dopo l'annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno ormai due giorni fa, infatti, abbiamo assistito ad una vera esplosione di gioia da parte di fan comuni e celebri: gli stessi attori del Marvel Cinematic Universe, infatti, non hanno nascosto la loro soddisfazione per il proseguimento della collaborazione (si veda, ad esempio, la decisamente poco composta reazione di Tom Holland su Instagram).

Cuori in tumulto e lacrime di felicità, dunque, riassunti alla perfezione da una scena girata quando dello split tra le due case produttrici non c'erano ancora neanche le avvisaglie: come un fan fa notare tramite una gif postata su Reddit, infatti, l'abbraccio di Iron Man a Spider-Man dopo il ritorno alla vita di quest'ultimo in Avengers: Endgame è perfettamente equiparabile a quello ideale con cui l'intera community Marvel sta accogliendo il ritorno di Spidey tra gli Avengers, sguardo commosso e tutto il resto.

Ora tocca però mettere da parte emozioni ed esaltazione: c'è un futuro da costruire con Spider-Man nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e tocca cominciare a lavorare sin da ora. Una voce girata dopo l'annuncio dell'accordo parla addirittura della possibilità di rendere il personaggio di Tom Holland protagonista di un universo condiviso tra Marvel e Sony.