Il grande gioco: svelate le trame ufficiali degli episodi 5 e 6, prime anticipazioni

La nuova serie Sky Il grande gioco torna oggi venerdì 2 novembre con due nuovi episodi inediti, che andranno in prima serata su Sky Atlantic e saranno disponibili in streaming solo su NOW e anche on demand.

Nel quinto e sesto episodio Corso ha un’esperienza catartica nella villa dove lui ed Elena abitavano quando stavano insieme. Lagioia fa scintille al Milan ma Assari, senza la supervisione di Corso, mina la relazione con il calciatore. Valeria si licenzia da assistente di Elena. È guerra aperta tra Elena e Dino, il quale trova proprio in Corso un prezioso alleato, il tutto mentre Kirillov cerca di impossessarsi dei preziosi terreni intestati alla ISG. Dino e Corso sfruttano il disaccordo tra Elena e Kirillov circa la squadra in cui mandare Quintana, facendo sfumare l’arrivo del giocatore al Milan e assicurando il futuro di Lagioia nella squadra. Assari convince Valeria ad unirsi a lui e Corso, mentre Elena riesce a sottrarre a Corso la procura di Lagioia e scopre il reale valore dei terreni dell’ISG e soprattutto le vere intenzioni di Kirillov.

Il grande gioco è creata da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri, da un’idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi. Regia di Fabio Resinaro & Nico Marzano. Nel cast corale spiccano Francesco Montanari, Elena Radonicich e il candidato all’Oscar Giancarlo Giannini.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale de Il grande gioco.