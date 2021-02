UNO: il gioco di carte diventerà un film d'azione prodotto dal rapper Lil Yachty

In questo particolare periodo storico sono sempre di più quei franchise ludici che hanno intenzione di espandere la loro attività anche alla sala cinematografica. Così dopo la serie annunciata sul gioco di Risiko! ecco che prossimamente verrà sviluppato anche un film al cui centro ci sarà il popolare gioco di carte UNO! Produce Lil Yachty.

Questo particolarissimo film basato sul popolare gioco di carte che ha distrutto svariate amicizie lungo la strada del successo di pubblico, sarà scritto da Marcy Kelly e avrà l'aspetto di un heist movie dai contorni action. Sarà ambientato nella scena hip hop di Atlanta e avrà anche dei risvolti comici. Per l'occasione il produttore Robbie Brenner ha affermato: "Qui alla Mattel Films, cerchiamo sempre nuovi modi per esplorare storie che portino in vita i nostri brand in modi inaspettati. UNO è un gioco che trascende le generazioni e le culture e non vediamo l'ora di collaborare con Lil Yatchty, così come acneh con Coach K e Brian Sher, per trasformare il classico gioco di carte UNO in un film d'azione comico".

Quindi il rapper Lil Yatchty ha aggiunto: "Sono così emozionato all'idea di essere parte del film della Mattel. Ho giocato a UNO da bambino e ci gioco ancora oggi, quindi poter portare tale esperienza in un film basato sulla scena hip hop di Atlanta, dalla quale provengo, è veramente qualcosa di speciale. Mi colpisce dritto al cuore".

Rimanendo in tema giochi da tavolo e come già accennato, il creatore di House of Cards Beau Willimon è attualmente al lavoro su una serie basata sul concept di Risiko! e sarà intitolata Risk. Per adesso non conosciamo altri dettagli riguardo questo originale progetto, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo i nomi dei protagonisti e la sinossi ufficiale di Risk.