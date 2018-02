Gina Rodriguez sarà la protagonista della nuova commedia Netflix, Someone Great

Gina Rodriguez, già vista in Jane The Virgin, è stata scelta per interpretare il ruolo della protagonista di una nuova rom-com per Netflix, intitolata, per la regia di Jennifer Kaytin Robinson.

La rom-com è uno dei tanti progetti cinematografici di Netflix, che negli ultimi anni ha attivamente sviluppato la sua programmazione originale, aggiungendo sia film che serie al suo catalogo Netflix Originals.

La stessa Rodriguez ha raggiunto la fama dopo essere apparsa nel ruolo di protagonista in Jane The Virgin, la serie della CW su una donna che viene inseminata artificialmente e decide di tenere il bambino. La serie è stata elogiata per il suo cast prevalentemente Latino e per il modo in cui alcuni temi delicati vengono trattati. Ora la Rodriguez collaborerà con il creatore Sweet/Vicious e non solo sarà la star principale di Someone Great, ma anche produttrice.

L'annuncio arriva tramite THR, che riporta che Someone Great riguarderà "una donna che, dopo una rottura straziante, decide di cercare l'avventura a New York City con le sue due migliori amiche, prima di attraversare il paese per trovare il suo lavoro dei sogni". La produzione di Someone Great inizierà ad aprile, e la regista Kaytin Robinson ha anche twittato qualcosa riguardo il progetto:

"Jenn Kaytin Robinson ✔ @JennKaytin Ho sempre voluto guardare una commedia romantica in cui una donna potesse essere propri lei il suo cavaliere dalla scintillante armatura. Un film la cui storia d'amore centrale ruota intorno all'amicizia femminile. E ora riesco finalmente a farne uno. Intraprendere questo viaggio con @paulfeig, @HereIsGina e @netflix è un sogno che diventa realtà."

