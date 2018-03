Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego nel film di Netflix

Era il 2011 quando veniva semi-annunciato un progetto live-action dedicato al personaggio di Camenn Sandiego , popolare personaggio originato in una serie di giochi educativi poi trasformata in una serie d'animazione diventata cult con il tempo.

Ad anni da quell'annuncio, è Deadline a confermare - e stavolta, realmente - la realizzazione di un lungometraggio in live-action incentrato su Carmen Sandiego che sarà sviluppato interamente dal colosso digitale Netflix. Il ruolo della protagonista sarà affidato a Gina Rodriguez, vista di recente in Annientamento.

Netflix aveva già annunciato una nuova serie d'animazione sul personaggio, ingaggiando sempre la Rodriguez come doppiatrice. L'attrice produrrà l'adattamento in live-action tramite la sua casa di produzione, la I Can and I Will, e insieme a Kevin Misher e Caroline Fraser. Al momento nessun regista o sceneggiatore è stato annunciato per il progetto; Carmen Sandiego debutterà sulla piattaforma digitale entro il prossimo anno.

Nella serie d'animazione cult degli anni novanta, Carmen Sandiego è la più grande ladra del mondo, dopo essere stata la migliore detective dell'agenzia ACME nel suo passato.

La Rodriguez era tra le protagoniste di Annientamento. Quest'ultimo film è basato, nella sua interezza, sul primo capitolo della Trilogia dell'Area X, appunto Annientamento, ma sembrano esserci già degli echi del secondo libro, Autorità. In ogni caso la trama segue un gruppo di scienziate -antropologa, biologa, topografa e psicologa- venire inviate dall'agenzia governativa Southern Reach in un territorio disabitato noto come Area X. La loro sarà la dodicesima spedizione ad addentrarsi nell'Area X, alla ricerca di qualche indizio sulla scomparsa dei membri delle 11 spedizioni precedenti, tra i quali c'era anche il marito della Biologa (nel libro senza nome ma nel film Lena).