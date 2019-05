Gina Rodriguez sarà la protagonista di Awake, nuovo sci-fi Netflix

Gina Rodriguez sarà la protagonista di un nuovo thriller di Fantascienza su Netflix, intitolato Awake. Il film sarà diretto da Mark Raso (Kodachrome), e prodotto da Paul Schiff con Entertainment One.

La trama di Awake prende le mosse da un’improvvisa catastrofe globale che mette fuori uso tutta la tecnologia del pianeta e priva l’umanità della capacità di dormire. Mentre il caos comincia a dominare il mondo, il personaggio di Gina Rodriguez possiede forse una chiave per una cura e la salvezza del genere umano: sua figlia. Ma dovrà agire in fretta, prima che sia troppo tardi.

Gina Rodriguez ha conquistato un Golden Globe per il ruolo di Jane Gloriana Villanueva nella sitcom CW Jane the Virgin, giunta alla sua quinta e ultima stagione. Ha già lavorato con Netflix nella commedia romantica Someone Great e ha prestato la voce a Velma Dinkley nel film Scoob.

La scennegiatura di Awake è scritta dallo stesso regista, Mark Raso, insieme a suo fratello Joseph e a Greg Poirier. I fratelli Raso e Gina Rodriguez figurano anche tra i produttori esecutivi, insieme tra gli altri a Mark Jackson, Whitney Brown e Matt Gordon. Le date di inizio delle riprese e dell’uscita del film non sono state ancora rivelate.

Tra le nuove uscite annunciate da Netflix, tre nuovi teen drama ispirati ai libri di Sara Dessen, e il film The Guard in cui reciterà Luca Marinelli.