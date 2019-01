Gina Rodriguez al centro delle nuove clip ufficiali di Miss Bala

Gina Rodriguez è la star assoluta di queste due nuove clip ufficiali dal nuovo Miss Bala, in arrivo questo 1° febbraio negli USA. La Sony Pictures ha diffuso in rete delle nuove clip dalla pellicola che noi vi proponiamo dopo il salto.

Miss Bala è un remake del film del 2011 dallo stesso titolo diretto da Gerardo Naranjo. Scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, il nuovo film è diretto da Catherine Hadwicke e vede l'attrice Gina Rodriguez (Jane the Virgin, Carmen Sandiego) come protagonista.

In Miss Bala la vincitrice di un concorso di bellezza viene costretta a lavorare per un boss del crimine dopo aver assistito ad un omicidio. La Rodriguez interpreta il personaggio di Gloria Meyer, una donna che si ritrova invischiata in un gioco pericoloso che coinvolge la CIA, la DEA ed un giovane quanto carismatico boss del crimine di nome Lino (Ismael Cruz Cordova).

Nel cast anche Anthony Mackie (Avengers: Infinity War), Aislinn Derbez (The House of Flowers), Cristina Rodlo (Too Old to Die Young)e Ricardo Abarca (Besieged), oltre a Matt Laurio.

La pellicola sarà distribuita dalla Sony in usa questo 1° febbraio.