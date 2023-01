Gina Lollobrigida: la star di Pane, amore e fantasia sepolta a Subiaco, sua città natale

La notizia della morte di Gina Lollobrigida è giunta nelle scorse ore e ora, iniziano già circolare le prime informazioni sul luogo di sepoltura prescelto per l'interprete de la Bersagliera di Pane, amore e fantasia.

Come riportato dal sindaco di Subiaco a RTL 102.5, la Lollobrigida ha scelto di essere sepolta proprio nel cimitero del suo paese, in una tomba monumentale a lei dedicata per cui attualmente sono in corso dei restauri.

"Nel 2000 aveva espresso questa volontà ed il Comune le ha dedicato una tomba monumentale, che in questo momento è in fase di restauro. Quindi sarà sepolta momentaneamente all'interno di un loculo comunale e poi spostata. Ho già sentito suo figlio Milko dopo la morte".

Tra l'altro sempre il sindaco del paese in cui è nata Gina Lollobrigida ha rivelato anche che ben presto le verrà dedicata una piazza, con molta probabilità quella vicino al teatro in cui la giunonica attrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. In Consiglio Comunale ha riferito: "Arriverà la proposta di intitolazione di una piazza, quella vicina al teatro dove ha mosso i primi passi".

Ricordiamo che Gina Lollobrigida è stata vittima di circonvenzione di incapaci e che per tale ragione l'intero patrimonio dell'interprete de la Bersagliera era stato affidato interamente ai suoi figli sino al momento della sua dipartita.