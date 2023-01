Gina Lollobrigida è morta: la Bersagliera aveva 95 anni

Questo primo scorcio di 2023 porta via con sé un pezzo di storia del cinema italiano e non solo: all'età di 95 se n'è andata infatti Gina Lollobrigida, protagonista insieme a colleghe come Sophia Loren di una stagione indimenticabile e irripetibile che per sempre influenzerà la cultura e il cinema del nostro Paese.

Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, l'attrice era stata recentemente al centro anche di alcuni casi di cronaca che avevano visto Gina Lollobrigida vittima di circonvenzione d'incapace: per tutti, però, la protagonista di Pane, Amore e Fantasia era rimasta soprattutto l'eterna Lollo, attrice che con ruoli come quello della Bersagliera aveva influito come poche nel creare nel mondo l'immagine della donna italiana come sex-symbol.

Innumerevoli sono i ruoli per cui Gina Lollobrigida resterà nella storia, da quello già citato della Bersagliera alla Fata Turchina di Pinocchio, sempre per la regia di Luigi Comencini; sul fronte televisivo impossibile non ricordare anche la sua partecipazione a Falcon Crest, valsa a Lollobrigida una candidatura ai Golden Globe (dopo quella per Buonasera, Signor Campbell), mentre è praticamente impossibile elencare tutti i successi che sul grande schermo l'hanno portata a recitare insieme ad altre leggende come Vittorio Gassman, Frank Sinatra, Yul Brinner e Steve McQueen.

Ad annunciare la scomparsa di Gina Lollobrigida sono stati il figlio Milko e il nipote Dimitri: i familiari non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito, chiedendo che per il momento ci si limiti a rispettare il loro dolore.