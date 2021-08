Gina Carano è tornata: presentato il suo nuovo film dopo l'esclusione da The Mandalorian

Dopo diversi mesi dal licenziamento dalla Disney, fatto che l'aveva esclusa dall'acclamata e popolarissima serie tv di Star Wars The Mandalorian, l'attrice Gina Carano è pronta a fare il suo ritorno sulle scene.

Deadline riporta che l'attrice reciterà nei panni di una donna traumatizzata che si mette sulle tracce di un famigerato serial killer: lui aveva tentato di ucciderla qualche tempo prima, e adesso lei vuole ottenere vendetta. Il film è attualmente senza titolo ma è basato sul romanzo White Knuckle e scritto dallo sceneggiatore di Hitcher e Near Dark, Eric Red. Gina Carano sarà la produttrice e la protagonista del progetto, che si dice essere ispirato a Duel, Breakdown e Il Grinta. Le riprese si svolgeranno in Tennessee, Utah e Montana a partire da ottobre.

La Carano ci ha detto: "Sono totalmente entusiasta di creare questo thriller con The Daily Wire e Bonfire Legend. Sento di essere esattamente dove voglio e ho bisogno di essere in questo momento della mia vita; è come se avessi le ali". Il film sarà il primo lavoro di Gina Carano da quando alcuni controversi post sui social media hanno causato il suo licenziamento dalla serie di successo della Disney The Mandalorian e abbandonata dalla sua agenzia UTA all'inizio di quest'anno.

Il film senza titolo sembra fare il verso a quella di Hitcher, cult del 1986 scritto sempre da Eric Red, con Rutger Hauer, C. Thomas Howell e Jennifer Jason Leigh come protagonisti: la trama di Hitcher seguiva un giovane che sfugge alle grinfie di un omicida autostoppista, solo per essere successivamente perseguitato dall'autostoppista e incastrato per i suoi crimini. Il film ebbe un sequel nel 2003 e un remake nel 2007.