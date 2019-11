Gina Carano ad una proiezione di Terminator - Destino Oscuro insieme a Tim Miller

Gina Carano è una delle star della prima serie live action di Star Wars, The Mandalorian. In attesa di vederla nello show di LucasFilm, in queste ore l'attrice ha pubblicato un'immagine che la ritrae all'ingresso di un cinema per assistere alla proiezione di Terminator - Destino Oscuro, insieme al regista del film, Tim Miller.

"Sono andata a #terminatordarkfate ieri sera con il regista. #TimMiller mi ha anche diretto in #Deadpool come #AngelDust. Voleva davvero vederlo con un pubblico dal vivo. Nessuno sapeva che eravamo lì. Sarò sempre una fan e un'amica di questo ragazzo...è un narratore appassionato con una mente e un occhio incredibili. Sono in attesa di quello che farà dopo. Davvero bello vedere il tuo film con un pubblico dal vivo con te...il pubblico con cui ci siamo seduti a vederlo è piaciuto moltissimo. Voglio vedere finalmente #lindahamilton in tanto altro...potrei guardarla per ore" ha scritto Carano nella didascalia dell'immagine.



Terminator - Destino Oscuro è il sesto film del franchise e sequel diretto di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ignorando perciò tutti gli altri sequel.

Il film vede l'atteso ritorno di Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor. La sinossi racconta del ritorno di Hamilton e Schwarzenegger nei ruoli di Sarah e T-800, in un film prodotto dal visionario James Cameron e da David Ellison. Nel cast anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes e Gabriel Luna. Tuttavia il film non ha avuto sinora il successo commerciale sperato.

Recentemente, alla stampa, Tim Miller ha commentato gli scarsi risultati del film. Secondo il regista Terminator - Destino Oscuro avrebbe potuto essere più violento.