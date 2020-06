Gina Carano, una foto dell'attrice nuda censurata su Instagram:'Non c'era nessun motivo'

Gina Carano aveva condiviso una sua foto nuda su Instagram ma nel giro di poco l'immagine è stata censurata dal social network. Insieme all'immagine la star aveva pubblicato una citazione attribuita a Prince:"Trovo la libertà sexy. Trovo la libertà così sexy, non posso nemmeno spiegarlo. Ti svegli ogni giorno e senti di poter fare qualsiasi cosa".

Gina Carano non ha preso molto bene la censura di Instagram e su Twitter ha criticato il social network, definendo la decisione di oscurare l'immagine come 'una classica stronzata', e sottolineando come tutto il post riguardasse la libertà d'espressione.



"Quindi è come essere censurati senza motivo. La foto è stata rimossa da Instagram. Ci sono cose molto più importanti che sono accadute oggi ma questa è la classica stronzata. Il mio post parlava di libertà d'espressione e non violava nessuna regola. Ironico" ha scritto l'attrice su Twitter.

Le linee guida di Instagram sull'argomento sono le seguenti:"Sappiamo che ci sono momenti in cui le persone potrebbero voler condividere immagini di nudo che sono di natura artistica o creativa ma per una serie di motivi non consentiamo la nudità su Instagram. Ciò comprende foto, video e alcuni contenuti creati digitalmente che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di natiche completamente nude. Comprende anche foto di capezzoli femminili ma sono consentite foto di cicatrici post-mastectomia e donne che allattano al seno. Anche la nudità nelle foto di dipinti e sculture è consentita".

L'immagine di Gina Carano evidentemente ha violato alcune di queste regole di Instagram ma l'attrice ha espresso tutta la sua contrarietà.

