Gilgamesh, tutti i dettagli sul film d'animazione prodotto dalla Epic Games di Fortnite

Come riporta a sorpresa e in esclusiva Deadline, il famoso sviluppatore del giocatissimo Fortnite, Epica Games, ha deciso di investire in campo cinematografico e più precisamente d'animazione con un primo e intrigante lungometraggio intitolato Gilgamesh, basato sull'iconico eroe della mitologia mesopotamica.

Lo studio sta già collaborando con lo studio d'animazione latinoamericano Hook Up e con la firme argentine DuermeVela e FilmSharks per lo sviluppo del progetto, che da quanto riferito utilizzerà la tecnologia Unreal Engine della stessa Epica Games per tracciare gli exploit e le avventure del famoso sovrano divenuto poi divinità, Gilgamesh, immortalato anche nel poema epico che porta il suo stesso nome e che si dice anzi abbia persino influenza l'Odissea e l'Iliade di Omero.



Il film, che avrà una versione inglese e una spagnola, esplorerà il tema della ricerca dell'immortalità del semidio e la sua nota rivalità divenuta poi amicizia con il selvaggio uomo Enkidu. Nel progetto sta investendo il fondo MegaGrants da 100 milioni di dollari di Epic Games, film che sarà diretto dal regista argentino Tomas Lipgot, recentemente produttore del film in lingua The Adopters.



Il fondo è stato aperto dallo studio proprio per aiutare tutti quegli sviluppatori intenzionati a sfruttare la tecnologia Unreal Engine di Epic, le suit 3D in tempo reale e tutta una serie di strumenti per la creazione di immagini fotorealistiche ed esperienze immersive.



Guida Rad, CEO di FilmSharks, ha dichiarato al riguardo: "È un onore vedere Epic Games supportare Gilgamesh attraverso il programma Epic MegaGrants"