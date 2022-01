Gigli, Ben Affleck: 'Mentre giravamo sapevamo che il film non avrebbe funzionato'

Secondo IMDb Disaster Movie è il peggior film di sempre. Tuttavia in questa lista si fanno posto decisamente tanti titoli, tra i quali c'è il film del 2003 Gigli. Per chi non la ricordasse, la pellicola vede come protagonisti Jennifer Lopez e Ben Affleck, e parla di due criminali che devono rapire il figlio disabile di un procuratore federale.

La pellicola è stata sicuramente un fallimento, con un guadagno di 7 milioni di dollari a fronte di un budget di 75 milioni. E le recensioni non sono state migliori. Oltre al sei percento guadagnato su Rotten Tomatoes, che è davvero poco, basti pensare che le recensioni più "positive" arrivano da Joe Morgenstern del Wall Street Journal e da Simon Braund di Empire Magazine. Il primo ha definito Giglio un titolo impossibile da battere "per idiozia sbalorditiva, fatuità o pretesa", mentre il secondo ha detto semplicemente che era una tortura. "Impossibile immaginare come avrebbe potuto essere peggio" ha aggiunto Braund.

Ovviamente alla luce di questi commenti è recentemente intervenuto ai microfoni di Entertainment Weekly il protagonista del film: Ben Affleck, che dopo aver detto addio a Batman, è pronto a prendere nuovi ruoli.

"Anche dei film come The Sum of All Fears, che funzionavano da un punto di vista commerciale ma non avevano nessuna profondità, non erano titoli in cui ho fatto qualcosa di interessante" ha detto l'attore, analizzando la sua carriera. "[Gigli] non ha funzionato e abbiamo girato per cinque settimane sapendo non avrebbe funzionato. Era un film che non è andato... È interessante rendersi conto che ho imparato di più sulla regia con quel film che su qualsiasi altro set perché Marty è un regista brillante, proprio dotato. Non è il [film] peggiore... ci sono un sacco di pellicole tremende se si parla di perdite di denaro, ci sono stati cinque film [in cui ho recitato], almeno, che hanno perso più soldi di Gigli."

Cosa ne pensate del commento di Ben Affleck?