Gigi Riva: Rombo di Tuono, dove vedere il film che celebra la leggenda del calcio

La morte di Gigi Riva ha colpito al cuore il mondo del calcio italiano e tutta la nazione, ma la leggenda degli azzurri può essere ricordata nel film Nel nostro cielo un rombo di tuono di Riccardo Milani, che ripercorre la parabola dell'eccezionale carriera dello sportivo.

Il docufilm - aggiunta speciale alla programmazione dei film di Sky per gennaio 2024 - sarà in onda oggi martedì 23 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Due, e sarà proposto anche alle 14.00 su Sky Sport Calcio, alle 23.10 su Sky Documentaries, in streaming sulla piattaforma di streaming NOW e anche on demand.

Nel nostro cielo un rombo di tuono, titolo ispirato all'iconico soprannome con cui era conosciuto Gigi Riva, è film dal racconto intimo, incentrato tanto sullo sportivo quanto sull’uomo, con la storia che inizia dall’infanzia passando dai primi calci al pallone per proseguire in quella che diventerà la sua regione d’elezione dalla quale non allontanarsi più, la Sardegna. Tra i volti intervistati, oltre a Luigi Riva, anche Gianfranco Zola, Nicolò Barella, Gianluigi Buffon, Roberto Baggio, Massimo Moratti e tanti altri ancora, inclusi i suoi ex compagni di squadra del Cagliari dello scudetto.

Il film è una produzione WILDSIDE, società del gruppo FREMANTLE con VISION DISTRIBUTION.