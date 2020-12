Gigi Proietti, su Sky la maratona: ecco quando vederla, anche in streaming

La scomparsa di Gigi Proietti è stata un duro colpo per gli amanti dello spettacolo e del cinema italiano. Per celebrare al meglio le sue imprese davanti alla macchina da presa Sky ha deciso di proporre una piccola maratona dei suoi film più celebri.

L'appuntamento è proprio per il 31 dicembre, con la speranza che l'anno nuovo sia migliore e porti qualche sorriso in più. Il canale di riferimento sarà Sky Cinema Comedy, su cui sarà possibile vedere, a partire dalle 19:15, Il premio. Nella commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann Proietti interpretava uno scrittore che si lanciava in un movimentato viaggio insieme al figlio per ritirare il premio Nobel per la letteratura.

Seguirà alle ore 21:00 lo storico Febbre da cavallo, esilarante commedia con Enrico Montesano incentrata su un gruppo di scommettitori incalliti sempre pronti a puntare sul cavallo sbagliato. In seconda serata, ore 22:40, verrà poi trasmesso La mortadella, film di Mario Monicelli con Sophia Loren e Danny DeVito.

Nella collezione on demand denominata "Capodanno con Gigi Proietti" saranno disponibili anche altri film come Pinocchio di Matteo Garrone, in cui Proietti interpretava Mangiafuoco, o Brancaleone alle crociate, Lo scatenato e Le piacevoli notti.

Per saperne di più sui molti ruoli televisivi interpretati dall'attore vi rimandiamo invece allo speciale su Gigi Proietti in tv.