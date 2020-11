Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva: le condizioni sono gravi

Gigi Proietti è uno degli attori comici più famosi d'Italia e le sue interpretazioni a teatro e in televisione hanno fatto la storia. Purtroppo giunge l'annuncio di un malore che ha costretto Proietti al ricovero immediato.

Le prime notizie al riguardo, riportate da Il Tempo, parlano di gravi condizioni di salute e al momento Proietti si trova in terapia intensiva in una clinica romana. Il malore non sembrerebbe legato ad un contagio di Covid ma a dei problemi cardiaci. L'attore aveva già sofferto di problematiche simili e nel 2010 era stato ricoverato all'ospedale San Pietro di Roma in seguito ad una forte tachicardia.

Insieme a lui sono presenti le due figlie e la moglie, che per ora mantengono il massimo riserbo su quanto successo nelle ultime ore. L'attore è nato il 2 novembre del 1940 e si preparava a festeggiare quindi il suo ottantesimo compleanno quando ha accusato il disturbo cardiaco.

Molto amato dal pubblico italiano, Proietti ha condotto una brillante carriera che dura da oltre cinquant'anni. Il successo l'ha portato ad esibirsi a teatro, al cinema e in tv, fino a fondare una scuola per formare i nuovi talenti. Negli ultimi anni ha continuato a comparire in programmi televisivi e a mettere in scena i suoi iconici sketch.

