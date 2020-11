Gigi Proietti, nato e morto il 2/11: dividete i due numeri, rimarrete a bocca aperta!

Ci ha lasciato all'alba di ieri, proprio nel giorno dell'ottantesimo compleanno, il grande Gigi Proietti, e sono tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo dello spettacolo. Come sempre succede in questi casi, il pubblico in queste ore ha colto l'occasione per rivedere, sull'onda emotiva del momento, i successi dell'attore.

Tra la programmazione televisiva modificata ad hoc, l'home video e il web, sono davvero in tanti gli spettatori che ancora una volta si lasciano trascinare dalla verve di Gigi Proietti e si concedono una risata con i suoi film, i suoi monologhi o le apparizioni televisive.

Come tutti sanno, il compianto attore romano era anche un formidabile narratore di barzellette, ed era stato tra i protagonisti di un film di Carlo Vanzina che si reggeva proprio sulla messa in scena di alcuni dei più celebri sketch della tradizione orale.

A proposito di barzellette, c'è un particolare che è stato notato sui social e che sta rimbalzando in queste ore sul web, una interessante coincidenza che per qualcuno può essere interpretata come una specie di segno: la data di nascita e di morte di Gigi Proietti, scritta in numeri, è 2/11. Qualcuno ha pensato di utilizzare una calcolatrice per dividere i due numeri e ha scoperto che il risultato è: 0,1818181818.

Vi ricorda qualcosa? In una delle barzellette contenute nel film, l'attore ripete ossessivamente il numero 18, da quando si sveglia a quando esce di casa, lungo la strada, sull'autobus, finché qualcuno non gli chiede perché lo fa, e la risposta... se non la ricordate, è nella clip all'interno della notizia.

Chissà, forse Gigi Proietti ha voluto davvero salutarci così, con una battuta delle sue, strappandoci un'ultima risata.